ميسي ينقذ الأرجنتين من لدغات كافاني وسواريز

صحيفة الخليج الالكترونية تعادل منتخبا الأرجنتين وأوروجواي بهدفين لكل منهما، في مباراة ودية مثيرة، جمعتهما مساء اليوم الإثنين. سجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي ثنائية التانجو الوحيد بالدقيقتين 63 و92 من ركلة جزاء. انشر الخبر :

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