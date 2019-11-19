محمد دحلان تعليقا على تصريحات بومبيو حول مستوطنات الضفة: تحول خطير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القيادى الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول المستعمرات الإسرائيلية إنقلاب جذري على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواذ على أراضى الغير بالقوة None Acquisitions Territory By War وتحول خطير عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 يونيو 1967، ويأتى استكمالا لما قام به الرئيس ترامب من اعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأوضح دحلان فى بيان صحفي له، الإثنين، أن هذه الإنتهاكات ومجمل المواقف تسعى الإدارة الأمريكية لتخليد الصراع ودوامة الدماء في منطقتنا، وهي تطورات لا تواجه بالبيانات والمواقف الإعلامية، مضيفا "لو كنا تصرفنا على نحو نوعي مختلف بعد إعلان ترامب لكان بومبيو فكر مليا قبل أن يلقي علينا بكلامه البشع".

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وأشار دحلان، إلى أنه من أولى واجبات كل القيادات الفلسطينية الدعوة لمؤتمر وطنى شامل يجسد موقفا وطنيا موحدا، وينهي كل الإلتزامات المترتبة على إتفاقيات أوسلو، وينهى كل أشكال التعاون الأمني بين أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية مع نظيراتها الإسرائيلية والأمريكية، لأن أستمرار ذلك التعاون الأمني عار ويلقي بالكثير من الشبهات على الجانب الفلسطينى.