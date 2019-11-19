الأردن يحذر من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكى تجاه المستوطنات الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي اليوم الاثنين، تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وقال الصفدي على تويتر، إن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو حل تقول الدول العربية إنه السبيل الوحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي القائم منذ عقود.