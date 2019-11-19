اخبار الخليج

الأردن يحذر من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكى تجاه المستوطنات الإسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكى تجاه المستوطنات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي اليوم الاثنين، تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

Advertisements

وقال الصفدي على تويتر، إن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو حل تقول الدول العربية إنه السبيل الوحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي القائم منذ عقود.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يحذر من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكى تجاه المستوطنات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا