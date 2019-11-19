شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في القدس تحذر من السفر للقدس والضفة الغربية وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الاثنين، الأمريكيين من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو تخفيف واشنطن موقفها تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت السفارة في بيان "تنصح السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن".

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وأضافت السفارة "قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارضة لإعلان وزير الخارجية الأخير منشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين".