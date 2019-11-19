شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: نائب وزير الخارجية الكويتى يرى (خليجى 24) مؤشر لحل الأزمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، مؤشرًا على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء.

وأضاف الجارالله - في تصريح للصحفيين، على هامش حضوره الحفل الذي أقامته سفارة فلسطين لدى الكويت، بمناسبة عيدها الوطني - قائلاً :"إن هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة، تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، للوصول إلى النتائج الإيجابية"، معربًا في الوقت نفسه عن تفاؤله في أن تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية؛ لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.

وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة، أكد الجارالله أن موعدها لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة القادمة.

Advertisements

وفيما يتعلق بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، أن المباحثات الإيجابية بين البلدين مستمرة حول إعادة الإنتاج في المنطقة، معربًا عن أمله في حسم هذا الملف قريبًا جدًا.