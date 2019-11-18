وفاة الشيخ سلطان بن زايد أخو رئيس الإمارات









اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: توفي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أخُو رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والراحل الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

ونعى رئيس الدولة أخاه الفقيد، كما أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيان نعي بثته وكالة أنباء الإمارات وجاء فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو الشيخ سلطان؟

وخلال مسيرته العملية تولى الشيخ سلطان العديد من المهام الرئيسية في دولة الإمارات أبرزها تعيينه عام 1978 قائداً عاماً للقوات المسلحة بعد 5 سنوات من تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية المرموقة في بريطانيا، كما شغل في العام 1990منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

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وعهد إليه والده الشيخ زايد في العام 1997 برئاسة ندوة ”مستقبل الوطن العربى ودور جامعة الدول العربية“، والتي انبثق عنها لاحقا مركز زايد للتنسيق والمتابعة الهادف بدعم من جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون الفكري والثقافي والبحثي العربي من جهة والحوار العربى مع كافة ثقافات العالم.

والراحل من مواليد العام 1955، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلقى الشيخ سلطان بن زايد تعليمه الأولي في مدينة العين بإمارة أبوظبي، قبل أن يواصل دراسته في العاصمة اللبنانية بيروت.

تخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

تقلد الشيخ سلطان عدة وظائف، منها منصب ”ممثل رئيس الدولة“، والتي ظل يشغلها حتى الإعلان عن وفاته مساء اليوم، كما أنه تقلد عام 1990 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي عام 1974 عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي. وفي عام 1976 عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية.

وللراحل اهتمام بالرياضة؛ حيث تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 إلى عام 1981. وعُرف بممارسة رياضات أخرى، أبرزها رياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية على أسس مدروسة.

عُرف الشيخ سلطان بن زايد باهتمامه بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث كان يرأس نادي تراث الإمارات الذي أنشأه عام 1993.