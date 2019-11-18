دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة تؤكد على تصميم هاتف HONOR V30 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أول التسريبات الإعلامية الرسمية لهاتف HONOR المرتقب HONOR V30، والتي أكدت على تصميم الهاتف الذي يضم كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، مع كاميرة سيلفي بتصميم مزدوج في ثقب الشاشة.

تكشف Honor النقاب رسمياً عن هاتف Honor V30 في مؤتمر يعقد في 26 من نوفمبر، والذي ينطلق للأسواق العالمية بعنوان Honor View 30.

نشر موقع 91Mobiles في السوق الهندي تسريبات إعلامية مصورة لهاتف Honor V30، الذي يظهر بإطارات نحيفة جداً، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يضم اثنان من المستشعرات، بنفس تصميم الكاميرة الأمامية لهاتف Galaxy S10 Plus.

وتأتي الكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل يحاكي تصميم الكاميرة في هاتف Galaxy M30s من سامسونج، حيث من المقرر أن يضم هاتف Honor V30 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف V30 يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 60 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما أشارت التوقعات إلى أن الهاتف يأتي دون مدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر تكشف الصور الإعلامية عن منفذ USB C للشحن في الجزء السفلي من الهاتف مع ميكروفون، كما يضم الهاتف مكبرات grill الصوتية، أيضاً أكدت الصور على اثنان من الألوان التي تقدمها Honor للهاتف هم البرتقالي والأزرق.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Honor V30 بمعالج Honor V30، كما يعد أول هاتف للشركة يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 22.5W، كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicUI 3 مع نظام تشغيل Android 10، وتشير التوقعات إلى أن إصدار Honor V30 Pro سيأتي بقدرة بطارية 4500 mAh.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات إعلامية مصورة تؤكد على تصميم هاتف HONOR V30 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.