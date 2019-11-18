أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى "أخيه" رئيس الإمارات لوفاة شقيقه

الدوحة/ الخليج 365-

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى "أخيه" الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت الوكالة أن البرقية تتضمن تعزية بشأن "وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة (الإمارات)".

وفي وقت سابق الإثنين أعلنت الإمارات، الحداد، وتنكيس الأعلام 3 أيام، لوفاة الشيخ سلطان، شقيق الرئيس خليفة بن زايد.

والأيام الماضية شهدت أحاديث تحث على إحداث الانفراجة في الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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والسبت، حث رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين، دول الخليج على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران، وفق ما أوردته الحرة.

والجمعة، أكد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، حرص بلاده على تعزيز التفاهم والحوار بين الدول، مبديًا تفاؤله بشأن "الجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وجاء ذلك بعد أيام من تحدث عبد الخالق عبد الله، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومستشار سابق لولي عهد أبوظبي، عبر تويتر عن "تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي"، وذلك قبل ساعات من إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم رسميا، المشاركة في بطولة "خليجي24 " المقامة في قطر.

ومؤخرا أعرب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح عن أمل بلاده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود" بالأزمة الخليجية، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء.

وجاء ذلك التفاؤل الكويتي بعد ساعات آنذاك من تأكيد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد الدوحة للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.