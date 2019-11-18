سقطة لواشنطن.. متحدث التحالف يحتفي بانتهاء تدريب لـ"ي ب ك"

واشنطن/ الخليج 365

في سقطة للولايات المتحدة، احتفى المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، العقيد مايلز كاغينز، بانتهاء تدريبات "ي ب ج" الجناح النسوي لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وشارك كاغينز مشاهد لقناة "صوت أمريكا" عن انتهاء تدريب قوات "ي ب ج" المدعومة من الولايات المتحدة.

وعلّق متحدث التحالف على المشاهد "الأسد يبقى أسدا سواء كان ذكرا أم أنثى، أهنأ المقاتلات الجدد، أحييكن".

وحسب المشاهد التي نشرتها صوت أمريكا، تشير الإرهابيات فيه إلى أنهن مستعدات للقتال ضد تركيا.

وأضحت القناة الأمريكية أن الإرهابيات خضعن لتدريبات أيديولوجية إلى جانب التدريبات العسكرية.

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بدوره، وجّه مراسل الخليج 365 سؤالا إلى متحدث قوات التحالف حول مقطع الفيديو الذي شاركه، وطلب منه إبداء موقفه من تأكيد الإرهابيات على استعدادهن للقتال ضد تركيا.

وأجاب كاغينز أن قوات التحالف تدعم "تدريبات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمكافحة فلول داعش شرقي سوريا".

وأضاف أن "التحالف لا يدعم الأفكار الشخصية التي أعرب عنها أي فرد شارك في التدريبات".

وزعم أن "قوات سوريا الديمقراطية، مجموعة تعددية سياسية من مختلف الأعراق واللغات والأجناس".

وقال إن "تركيا عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ولدى التحالف الذي يضم العديد من الدول، مهمة واحدة هي القضاء على فلول داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.