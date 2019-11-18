طهران تبحث مع "حماس" العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيران، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ظريف، مع هنية، الإثنين، حسب بيان أصدره مكتب الأخير.

وقال البيان :"قدّم ظريف التهاني بالنصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال".

وأضاف" أن عوامل النصر في غزة تمثلت بقوة المقاومة وبوحدتها الميدانية وتفوقها الأخلاقي على الاحتلال الذي ارتكب المجازر وقتل العوائل المدنية".

وحسب البيان، أشاد ظريف "بإنشاء غرفة العمليات المشتركة (مكونة من الفصائل العسكرية المسلحة) والتي تحقق وحدة المقاومة".

وأكد أن طهران "تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

وأعرب ظريف، عن "أسفه لموقف الأمم المتحدة من المجازر الإسرائيلية التي وقعت ضد المدنيين".

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وأشار إلى أن هذا الموقف "كان يجب أن يكون مختلفًا ولكن عجزت الأمم المتحدة عن القيام بواجبها الأخلاقي بسبب الضغوط الأمريكية".

من جانبه، أشاد هنية بموقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأكد أن إسرائيل "لم ولن تجح بتحقيق أهدافه الميدانية والسياسية من هذا العدوان أو غيره".

وشدد هنية على"متانة صف المقاومة ووحدتها وحماية تشكيلاتها وخاصة منظومة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

وقال:"إن شعبنا الفلسطيني متمسك بمقاومته وبتطلعاته السياسية وحقوقه وثوابته خاصة في ظل ما تتعرض له القدس هذه الأيام أو ما تعانيه غزة المحاصرة".

ودعا هنية طهران،"المساهمة في متابعة جرائم الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا والإنسانية".

والثلاثاء، شنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر يومين بدأته باغتيال قائد بارز في "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وأسفرت إجمالا عن استشهاد 34 فلسطينيا وأكثر من 100 جريح، فيما ردت "الجهاد" بإطلاق أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية دون أن تسفر عن قتلى.

والخميس، توصلت حركة الجهاد وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن يبدو الاتفاق "هشا"، حيث أعقبته عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.