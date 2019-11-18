الحوثيون يعلنون احتجاز سفينة يشتبه في تبعيتها للتحالف العربي

أعلن قيادي حوثي رفيع، الاثنين، احتجاز سفينة في البحر الأحمر يشتبه في تبعيتها لدول التحالف العربي، متعهدًا بإطلاقها حال ثبوت خلاف ذلك.
وكتب القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية (تابع لجماعته) بمهمته في التأكد هل فعلًا تتبع دول العدوان (التحالف العربي) أم أنها لدولة كوريا الجنوبية".
وأضاف القيادي الحوثي "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهه تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".
وتابع "نطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".
واتهمت الحكومة اليمنية، في وقت سابق الإثنين، جماعة الحوثي باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين تابعين لها في جزيرة كمران على الساحل الغربي للبلاد.
كما اتهم متحدث عسكري يمني الحوثيين باحتجاز سفينة كورية وباخرة نفط سعودية في المياه الإقليمية واقتيادها إلى سواحل جزيرة "كمران".
وقال "وضاح الدبيش"، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي للبلاد، إن الحوثيين احتجزوا فجر اليوم سفينة كورية على متنها 28 شخصاً من طاقمها، وباخرة نفط سعودية تحمل نحو 500 ألف برميل نفط، وبدأوا بتفريغ النفط على سواحل جزيرة كمران.
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