العمل وحقوق الإنسان تتحققان من مقطع أب يعنف ابنته بعد خروجها من المدرسة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مقطع فيديو لشخص يعذب طفلة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال القضية وفقاً لنظام حماية الطفل.

من جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.

وشددت على أنها تعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.