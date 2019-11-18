التعادل يحسم مواجهة كينيا وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
فرض التعادل كلمته على مواجهة منتخب كينيا ضد ضيفه توجو 1-1، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
سجل منتخب كينيا هدف التقدم عن طريق جوانا أمولو في الدقيقة 35، وتعادل حكيم أورو سامو لتوجو في الدقيقة 64.
وجمد هذا التعادل حسابات المجموعة السابعة بعدما عزز منتخب جزر القمر صدارته برصيد 4 نقاط، متقدمًا على منتخبي كينيا ومصر، صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ثم يحتل منتخب توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع جزر القمر اليوم 0-0.
ويلعب منتخب مصر ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 31 أغسطس/ آب، و8 سبتمبر/ أيلول 2020.
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