غانا تعزز صدارتها بفوز جديد على ساو تومي

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز المنتخب الغاني على مضيفه منتخب ساو تومي 1-0 اليوم الإثنين، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وسجل جوردان أيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام كل من السودان وجنوب أفريقيا، فيما يتذيل منتخب ساوتومي الترتيب دون رصيد من النقاط.