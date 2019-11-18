منتخب مصر يواصل عروضه الباهتة ويتعادل مع جزر القمر

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط منتخب مصر في فخ التعادل دون أهداف مع مضيفه جزر القمر، اليوم الإثنين، في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مالوزيني” في العاصمة موروني بحضور 11 ألف مشجع.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين بعد خوض أول جولتين، ليحتل المركز الثاني خلف منتخب جزر القمر صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط.