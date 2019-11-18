اتحاد القدم يقرر تأجيل الجولتين 11و12 من دوري المحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر وممثلي الأندية التي لديها لاعبون دوليون في المنتخب الأول والأولمبي.

وأكد المسحل على أهمية مشاركة المنتخبات بشكل مشرف في البطولتين القادمتين، كأس الخليج العربي الـ24 للمنتخب الأول وكأس آسيا تحت 23 عاماً للمنتخب الأولمبي.

وشهد الاجتماع الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية على ما يلي :

1- إقامة الجولة 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 6:20 مساء مع تأجيل الجولتين 11 و12 أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي.

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2- إقامة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة من (7-4 ديسمبر) ودور الـ 16 ودور الـ 8 خلال شهر يناير.

3- انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 ديسمبر المقبل.

4 – ستقوم لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين بإعادة جدولة الجولات (15-11) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره إلى رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر وممثلي الأندية المشاركة، على تعاونهم الكامل فيما يخدم مشاركات المنتخبات الوطنية.