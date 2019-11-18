رئيس هيئة الرياضة يجتمع بلاعبي الأخضر قبل لقاء باراجواي

صحيفة الخليج الالكترونية

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الاثنين الحصة التدريبية للمنتخب الوطني الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب باراجواي ودياً غدا الثلاثاء وتواجد برفقة سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واجتمع سموه بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية حيث هنأهم على الفوز الأخير أمام منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 مؤكدا أهمية الاستمرارية في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود، وعبر سموه عن ثقته بنجوم الأخضر متمنيا لهم التوفيق في لقاء الغد أمام منتخب باراجواي وفي الملحلة المقبلة.

من جهته قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لرئيس هيئة الرياضة على الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم السعودية من قبله ومتابعته الدقيقة لكل ما من شأنه رفعة المنتخبات الوطنية والأندية.