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الهلال يجري أول تدريباته في اليابان

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

استهل نادي الهلال تدريباته عقب وصوله إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث وصلت صباح اليوم الاثنين الطائرة التي أقلت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفقًا للفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فقد استهل الفريق الأزرق تدريباته في تمام الساعة السادسة بتوقيت اليابان وسط أجواء باردة.

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