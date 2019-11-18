شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ناعيا الشيخ سلطان بن زايد : أبناء زايد لهم بصمات خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الامارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل اماراتي..أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الامارات الصبر والسلوان"