ولى عهد أبو ظبى ينعى الشيخ سلطان بن زايد: فقدت اليوم أخى وعضيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على "تويتر": " فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".
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