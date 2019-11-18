شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: زيارة مرشحى الرئاسة للمساجد ليست ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي ذراع، مسؤول الإعلام في السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، إن زيارة المرشحين الرئاسيين للزوايا والمساجد في إطار حملتهم الانتخابية هو أمر عادي وليس ممنوعا.

وأضاف ذراع - في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الممنوع على المرشحين هو تحويل هذه الزوايا والمساجد إلى أماكن للحملة الانتخابية أو للترويج لبرامجهم الانتخابية.

وكان المرشحان الرئاسيان عزالدين ميهوبي وعبدالعزيز بلعيد، قد زارا أمس ، زوايا ومساجد في ولاية أدرار (جنوب) في أول أيام انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

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ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية لمدة 25 يوما على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام يسود خلالها صمت انتخابي.

والمرشحون الخمسة هم: عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.