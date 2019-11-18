شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تطلق الحزمة الثانية التنفيذية من برنامجها الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة الأردنية اليوم الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادى الحكومي.

ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة الأردنية ستوجه 100 مليون دينار أردنى للبنوك لدعم الأسر التى تسعى إلى الحصول على سكن، مبينًا أن هذه الخطوة تسهم فى خفض نسب الفائدة على المواطن الأردنى، والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وتتضمن الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادى الحكومى والتى خصصت للإصلاح الإدارى إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وإلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات، وإعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، إضافة إلى إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجارى خصوصًا قطاع تجارة السيارات ومركبات الكهرباء، وإجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار.

وكشف رئيس الوزراء الأردنى عن حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي، ستسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب.