شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان بن زايد..رحيل رجل التراث والتطوير فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات، مساء الاثنين، وفاة الشيخ سلطان بن زايد، شقيق الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من أهم الشخصيات المحبة للتراث ورياضة الفروسية والصيد ، وله إسهامات ثقافية ورياضية كثيرة ، هذا خلافا لدوره فى تطوير القوات المسلحة الإماراتية من خلال المواقع العسكرية التي شغلها بجانب مساهمته فى تطوير دولة الإمارات وخاصة العاصمة أبو ظبى وتحقيق العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة .

تمتد هوايات سلطان بن زايد إلى رياضة الصيد بالصقور، والفروسية، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة، فضلاً عن الاهتمام بأمهات الكتب ونصوص التراث.

سلطان بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الراحل من مواليد العام 1955، هو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأدار شؤونها بحكمة واقتدار، ويعتبر من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات، وعادات وتقاليد شعبه، ولذلك فهو يرأس نادي تراث الإمارات، ويتابعه ويهتم به اهتماماً خاصاً، ولقد سمي بهذا الاسم على اسم جده سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي سابقاً.

تلقى تعليمه الأولي في العين وأبوظبي، وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.





وظائف ومناصب :

وفي عام 1974م، عين نائباً لقائد قوات دفاع أبوظبي، وفي عام 1976، عين قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى عام 1981.

في 1978م، عين قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتولى عام 1988م، رئاسة دائرة الأشغال العامة في إمارة أبو ظبي، وتقلد عام 1990م منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، أنشأ سلطان بن زايد عام 1993، نادي تراث الإمارات برئاسته.

عام 1999 أنشأ مركز زايد للتراث والتاريخ في مدينة العين، وفي العام ذاته أسس وترأس مركز زايد للتنسيق والمتابعة، ومن ثم المركز الثقافي الإعلامي الخاص به.

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تحديث القوات المسلحة

إلى جانب ذلك شغل سلطان بن زايد، العديد من المناصب الأخرى منها، عضويته في المجلس الأعلى للبترول، ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وقد ساهم من خلال المواقع العسكرية التي شغلها في إيصال القوات المسلحة إلى ما وصلت إليه من مستوى رفيع في التدريب والتجهيز والتسليح، وذلك من خلال العمل على تطبيق دراساته في التدريبات الميدانية.

كما اهتم بتوسيع نطاق الثقافة العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف، والجنود، فعمل على تكثيف الدورات والبعثات الداخلية والخارجية إلى الدول الشقيقة والصديقة عدة مرات.



إنجازات حضارية وعمرانية إنجازات حضارية وعمرانية

وحققت دائرة الأشغال خلال فترة تولي الشيخ سلطان بن زايد رئاسة الدائرة العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة، حيث قامت بتنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في عملية البناء والتطوير والازدهار والتقدم لإمارة أبوظبي، ولقد تم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة وبناء الجسور والمساكن والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر الحكومية والفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.



شكاوى وتظلمات المواطنين شكاوى وتظلمات المواطنين

يوجد في ديوانه، إدارة شؤون المواطنين التي تهتم بطلباتهم من علاج وتعليم وتوزيع قطع أراض ومساكن ومنح مالية وغير ذلك، أضف إلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 373/30/2000 بشأن إنشاء مكتب شكاوى وتظلمات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية وإلحاقه بمكتبه.

تمتد هوايات سلطان بن زايد إلى رياضة الصيد بالصقور، والفروسية، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة، فضلاً عن الاهتمام بأمهات الكتب ونصوص التراث.

له من الأبناء 6 بينهم اثنين من الذكور، هزاع ، خالد، وأربعة من البنات، هن ، سلامة بنت سلطان، اليازية، لطيفة، مريم بنت سلطان.