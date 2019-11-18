شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يدين بشدة العدوان الصهيونى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس نواب الشعب التونسى، بشدة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مستنكرًا تواصل العدوان الغاشم على القطاع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد المجلس فى بيان أصدره اليوم شجب الشعب التونسى لتلك الاعتداءات، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى فى غزة وفى كل فلسطين، حاثًا على التحرك وتكثيف الاتصالات اللازمة انتصارًا للشعب الفلسطينى المظلوم كما ينص على ذلك الدستور التونسى.

إلى ذلك حث المجلس على وحدة المقاومة الفلسطينية وتظافر جهودها صدًا للعدوان وذودًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، داعيًا برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بقوة لنصرة الحق الفلسطينى والضغط لوقف العدوان الغاشم.

من جهة أخرى ندد الصحفيون التونسيون بالاعتداءات الوحشية الصهيونية ضد الصحفيين الفلسطينيين أثناء القيام بواجبهم المهنى، عادّةً تلك الممارسات خرقًا لجميع المواثيق الدولية التى تحمى الصحفى أثناء عمله.