شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يلتقى النائب الأول لرئيس الوزراء الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، اليوم، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربى إيفيتسا داتشيتش الذى يزور البحرين حاليًا.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقعت خلال اللقاء مذكرة تفاهم حول التعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية في وزارة خارجية جمهورية صربيا.