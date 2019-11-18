شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات ينعى شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الأثنين.

وجاء في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام " " بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه .

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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