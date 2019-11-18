لماذا انتعشت شركة هواوي بعد عقوبات ترامب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

"هواوي" تنشئ نظام تشغيل تنافس به الأنظمة أمريكية وتحقق نسبة مبيعات أعلى من العام الماضي بعد عقوبات ترامب.



قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصيف الفائت بفرض عقوبات على الشركة الصينية بحجة سرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس، وذلك بمنع تعامل كل الشركات الأمريكية مع "هواوي"، وكانت غايته هي القضاء على الشركة اقتصاديا.

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ولكن ماحدث هو العكس، لم تتأخر شركة "هواوي" كثيرا في الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على تعامل الشركة الصينية مع الشركات الأمريكية فأطلقت نظام تشغيل خاص بها باسم "هارموني أو.إس" استطاعت به منافسة نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

باءت بالفشل خطة الرئيس الأمريكي ترامب لمعاقبة "هواوي"، فبحسب تقارير اقتصادية وأرقام جاءت من الصين، فإن التنين الصيني لم يتأثر بعقوبات واشنطن، ليس ذلك فقط، وإنما تمكنت "هواوي" من زيادة أرباحها،

حيث نقل موقع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية المتخصصة بشؤون الاقتصاد والتجارة أن أرباح هواوي في النصف الثاني من العام الجاري 2019 قد بلغت أكثر من 50 مليار يورو أي زيادة قدرها 24% عن مبيعات العام السابق.

وكانت كلمة "رين تشينغ" مؤسس هواوي بعد العقوبات أن الشركة تمر بحالة حياة أو موت وعلى الموظفين إيجاد البدائل، هي الدافع للبحث عن بدائل بعيداً عن تكنولوجيا الشركات الأميركية، الأمر الذي فتح لهواوي أبوابا أخرى للنفع اقتصاديا وتقنيا قد يجعلها بذلك قادرة على كسر سيطرة شركات أبل وميكروسوفت وغوغل على قطاع أنظمة التشغيل خاصة في العالم العربي.

وكانت قد أعلنت"رويترز" أن شركة الاتصالات الصينية "هواوي" أجرت مع موسكو مفاوضات لاعتماد نظام التشغيل الروسي "أورورا" على 360 ألفا من أجهزتها الذكية.