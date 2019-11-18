أمير الكويت: قضايا الفساد أمام القضاء... كفّوا عن التراشق









اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، كلمة لشعبه، تعليقاً على الأزمة الحكومية الحاصلة في البلاد.

وقال الشيخ صباح في كلمته التي بثتها "كونا": "لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".

وأضاف: "نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود".

وأشار إلى "حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة وإلتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته".

وبين أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، ينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات.

وتابع: "لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظور لدى القضاء (في إشارة لقضايا فساد حكومية)، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام إنتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالإستقلال".

ودعا الجميع إلى "الحكمة والتروي والإلتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون".

Advertisements

كما دعا الكويتيين إلى "الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته".

وأضاف: "أمامنا من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين في الإرتقاء بوطنهم وتنميته ولنا وطيد الأمل في التشكيل الجديد للحكومة".

اعتذار عن تشكيل حكومة

وجاء حديث أمير الكويت، بعد أن تلقى اعتذاراً من رئيس الوزاء في الحكومة المستقيلة الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الاثنين، عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بسبب اتهامات تعرض لها.

وبعد دقائق من نشر وكالة الأنباء الرسمية "كونا" مرسوم أمير الكويت بتعيين المبارك رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أفادت مرة أخرى بأن المبارك اعتذر عن عدم قبول المنصب.

وعبر المبارك في رسالته إلى أمير الكويت عن تقديره له لتكليفه بالمنصب، لكنه أعرب عن أسفه مما طاله من "افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي"، وقال: "أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجياً تفضلكم بقبوله".

وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من يوم الاثنين نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيها في حكومة تصريف الأعمال الحالية.