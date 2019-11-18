الدفاع الجزائرية: تفكيك قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس شمالى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت الوزارة فى بيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، فككت قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة "الاربعطاش"، بولاية بومرداس". Advertisements ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة فى بيانها، أن قوات الجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطنى "الشرطة" بولاية وهران شمال غرب، أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص من بينهم أربعة يحملون الجنسية المغربية.

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