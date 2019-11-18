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العاهل الأردنى يصل أوتاوا ويلتقى رئيس الوزراء الكندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة الكندية أوتاوا اليوم ، الإثنين، حيث عقد لقاء مع رئيس الوزراء جستن ترودو.

وأشاد رئيس الوزراء الكندي بالدور الهام الذي يلعبه الملك عبد الله، في منطقة الشرق الأوسط. كما عبر عن ترحيبه بالملك عبد الله الثاني في زيارته الخامسة إلى كندا منذ 20 عاما.

وقال ترودو للملك عبد الله، بعد مصافحته في مكتبه "يجب أن أقول إن جلالة الملك كان رائعا في كونه زعيما قويا في وقت يشوبه الكثير من عدم اليقين." "سواء كان الأمر يتعلق باللاجئين أو حقوق الإنسان ، والنمو الاقتصادي والفرص ، فقد كنت حقا صوتا قويا وهائلا".

ومن جابه قال العاهل الأردني ، إن بلاده تقدر "الدعم الهائل" الذي تلقته من كندا بشأن تنسيق قضايا اللاجئين، إلى جانب "التعاون العسكري والاستخباراتي البارز".

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وحاولت كندا المساعدة في تخفيف عبء اللاجئين الذين تدفقوا إلى الأردن بموجب برنامج ليبرالي في حملة خلال انتخابات عام 2015.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه من المقرر أن يناقش المسؤولان الشراكة بين كندا والأردن والجهود المبذولة لتعزيز التنوع ومواجهة التطرف العنيف.

ومن المتوقع أيضا أن يناقشا المخاوف الأمنية الإقليمية المستمرة، والتي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بسبب الانتهاك المتكرر لوقف إطلاق النار في الحرب الأهلية السورية.

 

 

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