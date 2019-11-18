شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر باعتقال من يقوم بإغلاق المدارس بموجب قانون الإرهاب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب . وقال خلف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ، الاثنين، : "إن أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، مضيفًا أن إغلاق المدارس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها إلى المحاكم فورًا.

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