شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يبحث تعزيز التعاون مع وفد برلمانى من حلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم ، الإثنين ، مع وفد برلماني يمثل لجنة الدفاع والأمن حول أمن المستقبل وقدرات الدفاع، التابعة لجمعية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مجالات التعاون لاسيما البرلماني وتبادل الخبرات؛ وذلك في إطار برنامج الشراكة القائمة بين الأردن والحلف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الرزاز عرض التحديات التي تواجه المملكة في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، لافتا إلى الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافة مجموعات كبيرة من اللاجئين، آخرها موجة اللجوء السوري.

وأكد الرزاز أن الأردن- بقيادة الملك عبدالله الثاني- يعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية- ومن ضمنها حلف الناتو- على إيجاد أرضيات مشتركة؛ لحل النزاعات التي يعانيها عدد من الدول، والشعوب بالطرق السلمية، موضحا أن الأردن يتطلع للعمل مع حلف شمال الأطلسي وبقية القوى والدول الفاعلة التي تؤمن بأهمية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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من جانبه، أكد الوفد البرلماني للناتو أن الزيارة للأردن تستهدف الوقوف على مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تطويرها، ورؤية الأردن للأحداث الجارية في المنطقة، وأولويات السياسة الخارجية الأردنية، مشددا على أن الأردن يعد عاملا من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم تأثره بمختلف التحديات والأزمات الإقليمية.