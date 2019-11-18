رئيس الوزراء العراقى والسفير الأمريكى يبحثان التعاون لمحاربة بقايا (داعش)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع السفير الأمريكي لدى ببغداد ماثيو تولر، استمرار التعاون لمحاربة بقايا تنظيم (داعش) الإرهابي. وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم

، الاثنين ، أن رئيس مجلس الوزراء التقى سقير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق وقائد القوات المركزية الأمريكية باتريك وايت، وبحثوا تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا تنظيم (داعش) وتدريب القوات العراقية.

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