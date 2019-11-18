شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تصدر أمرا بمنع سفر وقبض على أحد أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أمر قبض ومنع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب العراقى. وذكر مجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعى مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة". Advertisements وأضاف، أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

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