شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع رئيس وزراء كندا جهود الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم ، الاثنين ، في العاصمة الكندية، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى الأزمات في المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وأكد الملك عبدالله - خلال المباحثات وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى التعاون الثنائي المتميز في الجانب الدفاعي، معربا عن شكره لكندا على دعمها الكبير للأردن في مواجهة تحدي اللاجئين، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

من جانبه، أكد ترودو أن زيارة الملك عبدالله الثاني، فرصة للتواصل وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المختلفة.

وتم التأكيد - خلال المباحثات - على الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول الأزمة السورية، شدد العاهل الأردني على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.