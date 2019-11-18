شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: يجب الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء عبر وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، ونحن فى دولة قانون تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء فى مواجهة شبهات الفساد.

ووجه أمير الكويت خطابا إلى شعبه على وقع أزمة تشكيل الحكومة، مضيفا أنه ساءني وآلمني أن أرى هذا التراشق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مضيفا أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبت اعتداؤه على المال العام، وأدعو الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي، ولن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول فى متاهة الفوضى.