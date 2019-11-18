بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات في أوكرانيا وسوريا

موسكو/ أمره غوركان أباي/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر المستجدات في أوكرانيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب بيان صادر عن الكرملين، الإثنين.

وأشار البيان إلى أن بوتين وماكرون تباحثا حول التطورات في أوكرانيا، قبل قمة "رباعية نورماندي" المزمع عقدها في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأطلع بوتين نظيره الفرنسي على معلومات حول تسليم موسكو 3 سفن عسكرية أوكرانية لكييف، كانت روسيا قد احتجزتها قرب مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

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وأكد البيان أن الرئيسين شددا على ضرورة أن تسهم قمة "رباعية نورماندي" في تسريع تطبيق اتفاق "مينسك".

ومن المزمع أن تستضيف العاصمة باريس، في 9 ديسمبر المقبل قمة "رباعية نورماندي" المكونة من ألمانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا في 12 فبراير/شباط 2015، في مينسك عاصمة بيلاروسيا، إلى اتفاق "مينسك" لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا.



كما أضاف البيان أن بوتين وماكرون أكد أهمية بدء اللجنة الدستورية السورية أعمالها، واتفقا حول مواصلة وزارتي الدفاع في البلدين تنسيقهما فيما يتعلق بمكافحة التهديدات الإرهابية في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.