عين العرب.. أنصار "ي ب ك" يعتدون على عربات روسية

عين العرب، أنقرة/ عمر قوباران/ الخليج 365

عمد أنصار لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الإثنين، إلى إلقاء قنابل مولوتوف على عربات عسكرية روسية، أثناء إجرائها دورية مشتركة مع عناصر الجيش التركي، في مدينة عين العرب شمالي سوريا.

ورصدت كاميرا الخليج 365 أثناء تصويرها الدورية البرية المشتركة لعناصر الجيشين الروسي والتركي في عين العرب، قيام أنصار التنظيم الإرهابي بإعاقة سير العربات المصفحة، ورمي الحجارة عليها.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات الاستفزاز التي سعى أنصار التنظيم الإرهابي للقيام بها ضد أنشطة الدورية المشتركة من خلال وضع حواجز أسمنتية في الطرقات.

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كما ألقى أنصار التنظيم قنابل مولوتوف على عربات روسية، ما أدى إلى اندلاع النار في الجانب الخلفي لإحداها، قبل أن تقف قليلا ثم تستكمل طريقها.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.