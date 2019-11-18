العراق.. فرض حظر تجوال بأحد أقضية ذي قار

العراق/ عامر الحساني /الخليج 365

فرضت السلطات العراقية، الإثنين، فرض حظر تجوال في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، على خلفية الاحتجاجات، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن إسمه لاعتبارات أمنية، إن "السلطات الأمنية في محافظة ذي قار باشرت بفرض حظر للتجوال في قضاء الرفاعي".

وأضاف أن الحظر بدأ سريانه انطلاقا من الساعة(15.00 ت.غ)، ويستمر حتى صباح غد الثلاثاء، دون تحديد ساعة دقيقة لنهاية الحظر أو ما إن كان سيستمر بعد ذلك أم لا.

وأوضح أن "القوات الأمنية سبقت بفرض حظر التجوال قبل بدء المحتجين بالتجمع، وخشية وقوع صدامات كما حدث ليل أمس".

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وحتى الساعة (16.50 ت. غ)، لم تصدر إفادة من السلطات بخصوص ما ذكره المصدر.

والأيام الماضية، شهد قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار تظاهرات حاشدة، تخللتها صدامات مع القوات الأمنية وعمليات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

وسقط في أرجاء العراق، منذ بدء الاحتجاجات، ما لا يقل عن 335 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.

وتبنت حكومة عبد المهدي حزم إصلاحات في قطاعات عديدة، تلبية لمطالب احتجاجية، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.