تواصل عمليات إعادة تأهيل تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا

شانلي أورفة/ ياسين دكمة/ الخليج 365

تتواصل عمليات تنظيف مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا بعد تطهيرها من الإرهابيين خلال عملية نبع السلام.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، الإثنين، أنه تم البدء في تلبية احتياجات المدينتين اللتين بقيتا محتلتين لسنوات من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وحرمتهما من الخدمات، عبر تأمين مياه الشرب والأغذية والطاقة إضافة إلى أنشطة التنظيف، فضلا عن الخدمات الصحية، وذلك بعد ضمان أمنهما بفضل عملية نبع السلام.

وأشار البيان إلى أن عمليات إزالة الأنقاض وأنشطة التنظيف، انطلاقا من المنطقة المقابلة لمعبر أقجة قلعة الحدودي وحتى مركز تل أبيض، متواصلة بالتنسيق بين الولاية ومركز عملية نبع السلام.

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ولفت إلى أن أنشطة مماثلة متواصلة في مدينة رأس العين المقابلة لقضاء "جيلان بنار" في الجانب التركي.

ويشارك في الأنشطة المذكورة المتضمنة إنشاء طرق، وإزالة الأنقاض، والتنظيف، مديرية الطرق التركية، وكتيبة المساعدات الإنسانية في الجيش التركي، وبلدية شانلي أورفة، وبلديات عدد من الأقضية التركية، فضلا عن عدد من المؤسسات الرسمية التركية.



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