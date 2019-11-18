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"زين" الشريك الاستراتيجي لفعالية GulfRun

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لفعالية GulfRun الرياضية للمرة الرابعة، والتي تُعد أحد أضخم الأنشطة الرياضية التي تعنى برياضة سباقات السيارات على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، والتي تُقام في الفترة من 21 – 23 نوفمبر الجاري بحلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لهذا الحدث الرياضي المميز تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها اتجاه دعم قطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة بما فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها، حيث تؤمن زين في قدرات الشباب الكويتي، وستستمر في تشجيع الجهود التي ترفع من اسم الرياضة الكويتية في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

وبينت زين أن الموسم الجديد من فعالية GulfRun لهذا العام سيشهد تنظيم ثلاث فعاليات رئيسية في حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات، الأولى سباق الزمن لمختلف فئات السيارات، والتي ستشهد تسابق أكثر من 90 سيارة من أربع فئات مختلفة لمدة يومان لتسجيل أعلى النتائج لكل فئة في أجواء تتسم بالحماسة والإثارة والتحدي، والثانية معرض السيارات الذي سيشهد استعراض مختلف السيارات الرياضية والفارهة لتتمكن الجماهير الحاضرة من التعرف عليها عن قرب، بالإضافة إلى الفعالية الثالثة وهي مهرجان السوق الذي ستتواجد من خلاله العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها للزوار، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمناطق المخصصة للأطفال وغيرها الكثير.

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وأضافت الشركة أنها تؤمن وبشدة بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث الإقليمي، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات المحركات بأنواعها.

وقد اكتسبت فعالية GulfRun شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة كونها توفّر البديل المثالي لسباقات الشوارع التي تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة سباق السيارات ومرتادي الطرق، وتقوم بتقديم البدائل الآمنة من خلال حلبة مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات وحلبة البحرين الدولية التي تم تصميمها وفقاً لمعايير السلامة الدولية وتُقام عليها سباقات احترافية عالمية مختلفة.