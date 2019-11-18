دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل جديدة لمواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت تسريبات جديدة اليوم مزيد من مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S11 الذي ينطلق العام المقبل بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 8K، كما تأتي الكاميرة بأنماط جديدة للتصوير.

تستعد العملاق الكوري لدعم إصدارات العام المقبل من سلسلة هواتف Galaxy S11 ببعض المميزات الجديدة في الكاميرة، ولقد رصدت المواصفات الجديدة في تسريبات من التعليمات البرمجية.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يدعم هاتف Galaxy S11 تسجيل الفيديو بدقة 8K، إلى جانب بعض الأنماط الجديدة للتصوير التي تشمل كلاً من Director View، ونمط Hyperlapse ليلي، وSingle Take Photo، ونمط للتصوير البانورامي الرأسي، إلى جانب مجموعة من الفلاتر الجديدة.

وتشير التسريبات إلى أن نمط Director View سيدعم إستخدام أكثر من كاميرة عند تسجيل الفيديو مع إمكانية التبديل بين الكاميرات أثناء تسجيل الفيديو، حيث يمكن تثبيت الكاميرة الرئيسية على موضوع محدد، ومن ثم إستخدام كاميرة telephoto لتكبير موضوع أخر.

أيضاً يأتي نمط Night Hyperlapse للتصوير ليدعم نمط يحاكي التصوير الليلي لكن مع hyperlapse، كما يأتي هذا النمط بتنبيهات لتثبيت الهاتف، لذا تشير التوقعات إلى أن الميزة تحاكي Night Timelapse.

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من جانب أخر يأتي نمط Single Take Photo ليدعم تحريك الهاتف لإلتقاط مجموعة من الصور وتسجيل مقاطع الفيديو أثناء تحريك الهاتف، وذلك خلال 15 ثانية.

كما تعمل خوارزمية محددة في هاتف Galaxy S11 على دعم نمط Vertical Panorama، لإلتقاط صورة بانورامية بتثبيت الهاتف بشكل رأسي، أيضاً يأتي الهاتف بمجموعة جديدة من فلاتر الألوان وغيرها من الفلاتر للصور والفيديو.

يذكر أن موقع Ice Universe قد أشار في تسريبات مؤخراً إلى أن سامسونج لن تقدم تصميم waterfall في شاشة هاتف Galaxy S11، حيث يأتي الهاتف بإطارات نحيفة بنسبة أكبر مما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy Note10.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل جديدة لمواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.