دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Ghosty ينتهك سياسات انستجرام ويعرض بيانات حسابات المستخدمين الخاصة

أشار تقرير من موقع Android Police إلي انتهاك تطبيق Ghosty وهو أحد تطبيقات الثالث لشروط وسياسات استخدام الواجهة البرميجة لتطبيق انستجرام، مما دفع منصة فيس بوك الفوتوغرافية إلى الطلب من مطورة التطبيق ايقاف كافة نشاطاته الغير قانونية.

وتقوم فكرة تطبيق Ghosty على إيجاد وسيلة للتتبع وتقفي أثار المستخدمين لبعضهم البعض وذلك عن طريق الموافقة على وصول التطبيق لبيانات المستخدم المسجل فيه عبر واجهة انستجرام وبالتالي زيادة قاعدة البيانات المتوفر لديه من حسابات المستخدمين، وليس هذا فحسب بل تطلب منه دعوة صديق على الأقل ليتمكن من عرض بيانات الحسابات الخاصة على انستجرام بعملية أشبه بكونها تبادل للبيانات بطريقة غير مباشرة.

حيث يستغل التطبيق الواجهة البرمجية لتطبيق انستجرام للقيام بهذه العملية، والتي تعد انتهاك صارخ لسياسات المنصة وشروط الاستخدام الخاصة بتطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك أحد أهم البنود فيها والذي يحظر على المستخدم شراء أو بيع أو نقل أي بيانات خاصة بحسابه بما فيها اسم المستخدم وكذلك يحظر طلب او جمع أو استخدام بيانات تسجيل الدخول أو شارات المستخدمين الأخرين.

والجدير بالذكر أن تطبيق Ghosty ليس تطبيقاً جديداً على الساحة حيث أنه لازال متوفراً حتى وقت كتابتنا هذا الخبر على متجر جوجل بلاي بعدد تحميل اجتاز 500 ألف مرة منذ إطلاقة في إبريل الماضي 2019، مما يعني أنه يحمل الآن كم كبير من البيانات عن مستخدمين انستجرام الفضوليين، والأغرب من ذلك هو أن جوجل وفيس بوك لم تقوما بأي ردة فعله ضده خلال هذه الفترة الطويلة.

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فيما قالت فيس بوك بأنها لا تجيز سوء الاستخدام والانتهاكات التي يقوم بها التطبيق مؤكدة على لسان الناطق الرسمي باسمها انتهاك Ghosty لسياساتها وأنها سترسل طلباً للتطبيق لوقت نشاطاته، واعدة بمزيد من التدقيق والصرامة بحق الشركة المطور للتطبيق.

المصدر

Android Police

التدوينة تطبيق Ghosty ينتهك سياسات انستجرام ويعرض بيانات حسابات المستخدمين الخاصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.