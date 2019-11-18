هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia مع 22 لعبة فقط في البداية ظهر على التقنية بلا حدود.
تنطلق غداً خدمة جوجل لبث الألعاب Stadia التي اضيفت مؤخراً لمتجر جوجل بلاي، وفي تفاصيل جديدة نشرت من عملاق البحث تم تأكيد عناوين الألعاب التي تنطلق بها الخدمة، حيث تقدم جوجل عدد 22 لعبة فقط في البداية.
تتنوع منصات بث الألعاب المتوفرة الآن للمستخدمين بمجموعة كبيرة من الألعاب، حيث قدمت شركة ابل مؤخراً خدمة arcade التي توفر للمستخدمين بالفعل مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة، من جانب أخر كشفت جوجل عن قائمة الألعاب التي ستتاح للمستخدمين في خدمة Stadia عند إنطلاق الخدمة رسمياً غداً 19 من نوفمبر.
ولقد ظهرت قائمة جوجل في البداية عدد 12 لعبة لخدمة بث الألعاب Stadia، إلا أن عملاق البحث أكدت على خططها لدعم خدمة بث الألعاب بعدد 22 لعبة، والتي تضم بعض الألعاب الكبيرة مثل Red Dead Redemption II، من بين ألعاب أخرى نستعرضها في السطور التالية:
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2: The Collection
- GYLT
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Thumper
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Samurai Shodown.
- Attack on Titan: Final Battle 2
- Farming Simulator 2019
- Final Fantasy XV
- Football Manager 2020
- Grid 2019
- Metro Exodus
- NBA 2K20
- Rage 2
- Trials Risin
- Wolfenstein: Youngblood
وتؤكد جوجل على ضم مزيد من العناوين لمكتبة Stadia قبل نهاية هذا العام، ومنها لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint، على أن تتوسع جوجل بمكتبة الألعاب خلال العام المقبل.
المصدر
هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia مع 22 لعبة فقط في البداية ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia مع 22 لعبة فقط في البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.