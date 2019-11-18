دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia مع 22 لعبة فقط في البداية ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق غداً خدمة جوجل لبث الألعاب Stadia التي اضيفت مؤخراً لمتجر جوجل بلاي، وفي تفاصيل جديدة نشرت من عملاق البحث تم تأكيد عناوين الألعاب التي تنطلق بها الخدمة، حيث تقدم جوجل عدد 22 لعبة فقط في البداية.

تتنوع منصات بث الألعاب المتوفرة الآن للمستخدمين بمجموعة كبيرة من الألعاب، حيث قدمت شركة ابل مؤخراً خدمة arcade التي توفر للمستخدمين بالفعل مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة، من جانب أخر كشفت جوجل عن قائمة الألعاب التي ستتاح للمستخدمين في خدمة Stadia عند إنطلاق الخدمة رسمياً غداً 19 من نوفمبر.

ولقد ظهرت قائمة جوجل في البداية عدد 12 لعبة لخدمة بث الألعاب Stadia، إلا أن عملاق البحث أكدت على خططها لدعم خدمة بث الألعاب بعدد 22 لعبة، والتي تضم بعض الألعاب الكبيرة مثل Red Dead Redemption II، من بين ألعاب أخرى نستعرضها في السطور التالية:

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Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Samurai Shodown.

Attack on Titan: Final Battle 2

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Risin

Wolfenstein: Youngblood

وتؤكد جوجل على ضم مزيد من العناوين لمكتبة Stadia قبل نهاية هذا العام، ومنها لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint، على أن تتوسع جوجل بمكتبة الألعاب خلال العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia مع 22 لعبة فقط في البداية ظهر على التقنية بلا حدود.