شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية فى اليمن": مليشيا الحوثى خطفت قاطرة بحرية جنوب البحر الاحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، العقيد الركن تركى المالكى، أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح العقيد المالكى أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر "حفار بحرى" تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحرى بعمليات الخطف والقرصنة.

وشدد العقيد المالكى على أن المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.