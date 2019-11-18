شكرا لقرائتكم خبر عن غسان سلامة: 200 شخص قتلوا من جراء معارك طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال غسان سلامة المبعوث الدولى إلى ليبيا، إن 200 شخص قتلوا من جراء معارك طرابلس، و 18 ألف شخص اضطروا لترك منازل بسبب معارك طرابلس فى ليبيا.
وأضاف خلال كلمته، أنه يدعو المجتمع الدولي لتوفير مظلة لإنهاء النزاع الليبى والعودة للحوار، وجهودنا مستمرة لدعم الحل السياسى فى ليبيا، وواثق من نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ونعمل مع مختلف الأطراف الدولية لحل الأزمة في ليبيا.
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