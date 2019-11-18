شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير الكويت لجابر المبارك: يؤسفنا اعتذارك وأنت أكبر من الكرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء المعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

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و وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال أمير الكويت، فى اللقاء الذى عقد بقصر بيان، اليوم الاثنين، "يؤسفنا اعتذارك عن تشكيل الحكومة، وفى نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسى وأقوى من كل شيء، أنت جابر المبارك الذى نجله ونحترمه، بارك الله فيك، ودع الأمور تتكشف وتظهر الحقيقة ويرى الجميع ما قمت به وتحملته، جزاك الله خيرا".

يذكر أن، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، كان قد اعتذر فى وقت سابق اليوم، عن تكليفه من قبل أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة.