التحالف العربى: إرهاب ميليشيات الحوثى تمثل تهديدا للملاحة والتجارة العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن التحالف العربى قال إن الميليشيات الحوثية نفذت عملية خطف مسلح لقاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر، والقاطرة المسماة "رابغ 3" تعرضت لخطف من قبل زورقين للميليشات الحوثية، والعملية الإرهابية للميليشيات الحوثية تمثل تهديدا للملاحة والتجارة العالمية. وأفادت القناة، أن العملية الإرهابية للميليشيات الحوثية سابقة إجرامية لأمن مضيق المندب.

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