شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تتهم مليشيا الحوثى باحتجاز سفينة كورية جنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت الحكومة اليمنية "الشرعية" ، اليوم ، الإثنين ، مليشيا الحوثي الانقلابية ، باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة "كمران" في الساحل الغربي.

وذكرت قناة " العربية " الإخبارية " - التي بثت النبأ - أن وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أدان واقعة الاحتجاز خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك ، حيث جرى استعراض التصعيد "الحوثي " في البحر الأحمر، والذي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية ، وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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وطالب بالإفراج الفوري عن السفينة و الزورقين المرافقين لها ، وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهما بالكامل، احتراما للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.