الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابى مطلوب شرقى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت قوات الجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية سيدى خويلد، بولاية ورقلة من إلقاء القبض على الإرهابى "ز. أحمد" بحوزته كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".
وأضافت، أن هذه العملية تؤكد عزم قوات الجيش على تعقب الإرهابيين فى كل أنحاء البلاد، وتؤكد أيضا مدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
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